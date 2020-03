Vier wedstrijden in de Serie A zijn uitgesteld door coronavirus

De Italiaanse autoriteiten beslisten gisteravond alle sportmanifestaties van zondag in de regio's Lombardije en Veneto te annuleren, waaronder dus ook de drie wedstrijden in de hoogste Italiaanse voetbalklasse.

Onze landgenoten Romelu Lukaku (Inter), Radja Nainggolan (Cagliari) en Timothy Castagne (Atalanta) krijgen dus een weekend rust. Een datum voor de inhaalmatchen is er momenteel nog niet. Zaterdagnamiddag werd ook al het duel in de Serie B tussen Ascoli en Cremonese afgelast.

De autoriteiten willen duidelijk geen risico's nemen in Italië, nadat er zaterdag een tweede dodelijk slachtoffer viel. De vrouw in kwestie was afkomstig uit Lombardije en werd een tiental dagen geleden opgenomen in het ziekenhuis, waar ze positief testte op het nieuwe coronavirus. Vrijdag liet een 78-jarige man het leven in een ziekenhuis in de provincie Padua.

In Lombardije is sinds vrijdag een tiental gemeenten in lockdown. In totaal zijn nu al 79 mensen in Italië besmet met het nieuwe coronavirus. Bij de 79 zijn drie mensen, waaronder twee Chinese toeristen, die het virus enkele weken geleden buiten Italië hadden opgelopen, en een jonge patiënt die zaterdag uit het ziekenhuis in Rome werd ontslagen.