129 km/u: "Als hij fit is, is Oulare een topspits zoals Romelu Lukaku"

Obbi Oulare bleef in zijn interview na de match erg bescheiden. "Wij hebben geprobeerd om te voetballen en we pakken nog eens een clean sheet, dat is heel belangrijk voor ons. We slikten vaak goals na de rust en nu was het ook bijna 1-1, maar gelukkig liep Lamkel Zé vandaag naast zijn schoenen."

"Mijn doelpunt? Het ging allemaal echt heel snel. Ik dacht dat er een fout gemaakt werd op Carcela, maar de bal lag daar eigenlijk perfect. Ik had niet veel tijd om na te denken. Ging die bal 129 kilometer per uur? Dat is een mooie snelheid."