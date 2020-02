Eerlijk duurt het langst: Zwitserse ex-ploegmaat Naesen bekent dopinggebruik

De intussen 35-jarige Lang stopte in 2017 als profrenner, maar was de voorbije jaren nog in het wielrennen actief als ploegleider. Hij zegt de sport nu vaarwel.

Tussen 2013 en 2016 reed Lang voor het Zwitserse topteam IAM Cycling, waar hij ploegmaat was van onder meer onze landgenoten Oliver Naesen, Dries Devenyns, Thomas Degand, Jonas Van Genechten, Kristof Goddaert en Kevyn Ista.

Zijn beste resultaat is een tweede plaats op het Zwitsers kampioenschap in 2016.

"Ik kan dit niet langer geheimhouden", laat Lang weten op zijn Twitteraccount. "Ik kan het niet langer verbergen voor mijn teamgenoten, die me altijd hebben vertrouwd. Ik kan het niet langer verbergen voor mijn vrouw en familie."

"Ja, ik heb gedurende heel mijn carrière valsgespeeld. Ja, ik maakte deel uit van "Operatie Aderlass". Ik loog en ik ben verantwoordelijk voor mijn acties. Ik heb er spijt van."