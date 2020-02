Judoka Gabriella Willems pakt zilver en komt een stap dichter bij Tokio

In de eerste Grand Slam-finale in haar judocarrière ging Gabriela Willems met een golden score onderuit tegen de Japanse tweevoudig wereldkampioene Chiruzu Arai, de nummer acht van de wereld. De score in de verlengingen werd nog aangevochten, maar na het bekijken van de beelden kreeg de Japanse toch een waza-ari en dus de overwinning.

Deze zilveren medaille brengt de 22-jarige Willems opnieuw een stap dichter bij de Olympische Spelen van Tokio. Ze zal een fikse sprong maken op de olympische ranking en neemt een grote voorsprong op Roxane Taeymans. Die verloor haar eerste kamp in Düsseldorf.