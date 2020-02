Belgisch kampioene Vandenbulcke breekt nekwervel en is out voor onbepaalde duur

"Als jonge mama kan ik dit wel relativeren"

"We wisten dat het een gevaarlijke finale was", zegt Vandenbulcke, die een foto van zichzelf in het ziekenhuisbed op Instagram plaatste. "Daarom had ik me goed vooraan gepositioneerd. In de slotkilometers liep de weg bergaf en namen we met een klein groepje wat afstand."

"Het gevaarlijkste deel was achter de rug toen. Maar 4 kilometer voor de finish schoof er toch een renster onderuit en ik kon haar niet meer ontwijken. Ik kwam ten val en raakte met mijn nek een boordsteen. Ik ben nadien nog wel tot aan de finish gereden."

"Het gaat om een stabiele breuk", klinkt het op de clubwebsite. Al laat het team weten dat het moeilijk te voorspellen wordt wanneer Vandenbulcke opnieuw de competitie zal kunnen hervatten. Vrijdagochtend mocht ze alvast het ziekenhuis verlaten en vandaag vliegt ze huiswaarts.

"Het is heel jammer om het seizoen zo in te zetten", voegt Vandenbulcke er nog aan toe. "Ik had in de winter erg naar dit voorjaar uitgekeken, zeker om in de Belgische driekleur te rijden. Maar als jonge mama kan ik dit wel relativeren, ik weet dat ik er weer zal staan."