Dopinginval op WK biatlon viseert Russische wereldkampioen Loginov

De politie wilde geen namen kwijt: "Twee personen van het Russische team worden verdacht van het gebruik van of ter beschikking stellen van doping. Het betreft een atleet en een begeleider."

Volgens het Russische persagentschap Interfax gaat het om Aleksander Loginov en zijn trainer Aleksander Kasperovitsj. De 28-jarige Loginov, die tussen 2014 en 2016 al een dopingschorsing uitzat na epogebruik, was al erg succesvol op dit WK. Hij pakte vorige zaterdag goud in het sprintconcours en was ook goed voor brons in de achtervolging. Zijn successen zorgden bij de andere biatleten voor de nodige wrevel.

Rond 6u vanochtend viel de politie binnen. De kamer die Loginov deelt met ploegmaat Jevgeni Garanitsjev werd 1,5 uur binnenstebuiten gekeerd. Loginov verklaarde aan tv-zender Match TV dat de politie enkel en alleen naar hem op zoek was.

Loginov moest normaal vanmiddag deelnemen aan de aflossing 4x7,5 km, maar zijn deelname staat door deze zaak op de helling.