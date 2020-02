Dirk Van Tichelt strandt snel in Düsseldorf en blesseert zich: "Hoop nog op Tokio"

Van Tichelt was in de eerste ronde vrij en moest in de tweede ronde opboksen tegen de Oekraïner Artem Khomoela. Van Tichelt, nummer 55 van de wereld, kreeg met de nummer 33 een haalbare kaart.

Van Tichelt was heel geconcentreerd en kon een eerste uchi mata ontwijken, maar een derde poging was wel meteen de goeie voor zijn tegenstander: waza-ari voor Khomoela, die er meteen ook in slaagde om onze landgenoot in een onwrikbare houdgreep te klemmen. Over en uit voor Van Tichelt na amper 29 seconden.

Zwaar ontgoocheld beende Van Tichelt weg. Hij beseft dat een vierde opeenvolgende deelname aan de Spelen verder weg lijkt dan ooit en dat ondanks het harde werk op training.