Chris Froome maakt comeback in de UAE Tour: "Voelt als tweede kans"

Froome kwam in juni vorig jaar bij de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné stevig ten val. De 34-jarige Brit liep breuken op aan zijn ribben, dijbeen, heup, elleboog en aan zijn nek. Froome timmerde sindsdien hard aan zijn terugkeer, en maakt nu in de UAE Tour zijn langverwachte comeback.

"Het zal erg deugd doen om gewoon weer in het peloton te rijden. Het voelt na zo'n crash als een soort van tweede kans om opnieuw prof te zijn. Het jaar is tot dusver al bijzonder goed verlopen, maar ik zit nog vrij ver van mijn niveau van voor de crash in de Dauphiné. Het zal nog een poos duren eer ik dat vormpeil weer haal."

"De UAE Tour is een prima manier om mijn seizoen te starten. Vorig jaar wilde ik hier al graag rijden, maar toen miste ik de wedstrijd. Het wordt voor mij een goede test om te zien hoe de benen reageren. Hopelijk kan ik iets voor het team betekenen om het best mogelijke resultaat te behalen."