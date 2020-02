Ajax anticipeert en neemt jonge Braziliaan Antony over van São Paulo

Antony zet zijn handtekening onder een contract voor vijf seizoenen bij Ajax. De 19-jarige Braziliaanse aanvaller viert maandag zijn 20e verjaardag en kan dat dus doen met een transfer. Ajax ging drie jaar geleden al shoppen bij São Paulo voor David Neres.

"We moeten nog een aantal maanden geduld hebben voordat Antony hier kan beginnen, maar we hebben met hem een creatieve speler in huis gehaald die voorin op alle posities uit de voeten kan", zegt Marc Overmars, directeur voetbalzaken van Ajax.

Overmars en Ajax willen anticiperen op de volgende transferperiode. "Het staat vast dat ook komende zomer spelers van ons gaan vertrekken. Daar moeten we op inspelen, dus is het mooi dat het gelukt is deze transfer af te ronden."

Ajax telt nu 16 miljoen euro neer, maar die transfersom kan nog oplopen met bonussen tot 22 miljoen euro. In dat geval wordt Antony de duurste aankoop van Ajax. Voorlopig deelt hij het record met Miralem Sulejmani. Ajax betaalde Heerenveen in 2008 16 miljoen euro voor Sulejmani.