Vreven moet werken met "heel veel vraagtekens": "de onzekerheid knaagt"

Het gesprek met Stijn Vreven:

"Spelers zitten met vraagtekens"

Lokeren-voorzitter Louis De Vries kwam deze ochtend met het nieuws dat het "100% zeker niet failliet gaat". Coach Stijn Vreven sprak na de training met Sporza. Hoe moeilijk is het om te focussen op het sportieve? "Heel moeilijk", is hij duidelijk. "De onduidelijkheid is heel moeilijk voor de spelers en iedereen die iets met Lokeren te maken heeft."

"Het is werken met heel veel vraagtekens elke dag en het is moeilijk om iedereen gemotiveerd te houden. Als het over Lokeren gaat, gaat het weinig over het sportieve tegenwoordig. Daar draait het tenslotte om, zeker voor mij."

Zijn er spelers die niet meer willen spelen? "De spelers zitten met vraagtekens. De focus op de wedstrijden is een beetje verdwenen naar de achtergrond. Dat is heel jammer want we hebben een sportieve plicht te vervullen. We willen de club in de eerste plaats sportief redden."

"Er zijn uiteraard twijfels geweest bij de jongens over de zakelijke kant van het verhaal. Ik respecteer hun vragen, dat is ook normaal. De onduidelijkheid knaagt. De spelers hebben beslist om met Sporta (de spelersvakbond, red) te praten en daar is veel duidelijk geworden. Achteraf heeft iedereen dan beslist om toch te spelen."