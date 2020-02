Beerschot vindt replay een "logische uitspraak", Virton trekt naar het BAS

De wedstrijd van de 23e speeldag tussen Virton en Beerschot werd beslist door een controversieel doelpunt, dat volgens de Geschillencommissie Hoger Beroep een inbreuk was op de spelregels.

Het duel in Virton werd deze middag nietig verklaard. De Pro League besliste niet veel later dat de wedstrijd op 2 maart zal worden ingehaald.

Virton is het helemaal niet eens met die gang van zaken en trekt nu naar het BAS, het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. "We nemen met verbazing kennis van de beslissing. Het is evident dat we naar het BAS gaan", klinkt het in een communiqué.

Volgens Walter Damen, ondervoorzitter van Beerschot, is de nietigverklaring een logische uitspraak. "Wij vragen gewoon dat scheidsrechters de reglementen kennen en correct toepassen. Dat was bij deze fase niet gebeurd", zegt Damen.

"Scheidsrechter Denil had een ongeldige winning goal toch toegekend. Een scheidsrechter kan toch ook geen penalty geven voor een handspel in de middencirkel."