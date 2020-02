Venezolaanse verbetert 16 jaar oud indoorwereldrecord in hink-stap-springen

Yulimar Rojas (1m92 groot) is de regerende indoor- en outdoorwereldkampioene in het hink-stap-springen. Op de Spelen in Rio veroverde ze zilver.



Vandaag was de 24-jarige Rojas aan het werk in Madrid. Bij haar laatste poging behaalde ze 15m43, goed voor een nieuw wereldrecord indoor.

Het vorige record stond op naam van de Russin Tatjana Lebedeva. Zij zette op 6 maart 2004 15m36 op de tabellen in Boedapest.