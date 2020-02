8x Europa League, met onder meer de hattrick van een ex-STVV-speler

Tijdens een avondje Europa League is er altijd wel wat te beleven. Dat was ook gisteren weer het geval, in de heenwedstrijden van de 1/16e finales. Wij zetten voor u 8 dingen op een rij die u moet onthouden van deze leuke voetbalavond.

1: De hattrick van een ex-STVV-speler

Frankfurt-speler Daichi Kamada werd vorig seizoen met succes uitgeleend aan STVV. De Japanner was in ons land goed voor 15 doelpunten in de competitie, maar in de Bundesliga kon hij dit seizoen nog niet scoren. Dat deed hij donderdagavond wel in de Europa League, meer dan één keer zelfs. Kamada loodste Frankfurt met hattrick naar een 4-1-overwinning tegen Salzburg.

2: En een panna als toetje

Daichi Kamada had gisteren echt wel zijn dagje, want naast zijn hattrick toverde hij ook nog deze fraaie panna uit zijn sloffen. Salzburg-speler Farkas was het slachtoffer.

3: Theater in Madrd

Ajax-speler Ryan Babel was gisteren niet opgezet met een theaterstukje dat opgevoerd werd door Getafe-speler Allan Nyom. Die ging met veel gevoel voor drama tegen het gras na een licht contact met Babel. Die reageerde door het stukje toneel van zijn tegenstander te imiteren. De scheidsrechter kon er niet om lachen en trok geel.

4: Ex-Barcelona-spelers lachen in hun vuistje

Barcelona liet deze winter met Abel Ruiz (Braga) en Carles Perez (Roma) twee aanvallers vertrekken, maar moest gisteren wel Martin Braithwaite binnenhalen om de langdurige blessure van Luis Suarez op te vangen. Uitgerekend op de dag van die vreemde transfer toonden Ruiz en Perez zich met een doelpunt in de Europa League. Ruiz scoorde voor Braga op bezoek bij de Glasgow Rangers, terwijl Roma-speler Perez met een vroeg doelpunt de matchwinnaar was tegen AA Gent.

De goal van Perez:

En de pegel van Ruiz:

5: Lukaku heeft Shearer in het vizier

Romelu Lukaku kreeg aanvankelijk rust tegen Loedogorets, maar speelde ook als invaller nog een sleutelrol voor Inter. In de extra tijd legde hij vanaf de stip de 0-2-eindstand vast. Lukaku heeft nu al 6 wedstrijden op rij gescoord in de Europa League. Daarmee heeft hij stilaan het record van Alan Shearer in het vizier. De Engelsman trof in 2005 acht matchen op rij raak in de UEFA Cup, de voorloper van de Europa League.

6: De eerste van Eriksen

Ruim 20 minuten voor de 0-2 van Romelu Lukaka had Christian Eriksen de score geopend voor Inter. Voor de Deen was het zijn eerste doelpunt in het shirt van de Nerazurri. De assist kwam van... Lukaku!

7: Hagi is de held in Glasgow

De Glasgow Rangers leken tegen Braga op weg naar een pijnlijke thuisnederlaag, na een heerlijke goal van Fransergio en de 0-2 van de hogergenoemde Abel Ruiz. Maar in het laatste halfuur kantelde de wedstrijd helemaal. De plottwist werd ingeluid en afgerond door ex-Genk-speler Ianis Hagi, die zich met twee doelpunten helemaal in de harten van de Rangers-fans voetbalde.

8: De streep van Neves