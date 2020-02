Stuyven valt opnieuw in Algarve: "maar ik zie geen problemen voor het voorjaar"

"Vreemde valpartij"

Jasper Stuyven kwam samen met ploegmaats Edward Theuns en Koen de Kort ten val op zo'n 20 kilometer van het einde van de derde rit. Vooral Stuyven bleef lang liggen, maar reed de etappe uiteindelijk nog uit.

Wat gebeurde er precies? "Het was een beetje een vreemde valpartij. De wegen zijn hier niet zo goed en er ligt veel gravel langs de kant van de weg."

"Edward schoof weg in een bocht aan rond punt. Ik kon niet anders dan erover gaan en ik landde vol op mijn borst. Ik stond daarna iets te snel recht en moest weer gaan zitten omdat ik duizelig werd. Het is beter dan vorig jaar, dus ik ga zeker niet klagen. Ik moet het gewoon goed laten verzorgen."

"Voor de rest heb ik niet heel veel last. Ik ben gewoon blij dat er niets meer aan de hand is. Koen heeft de meeste schaafwonden en Edward heeft wat last aan zijn knie en duim. Het is natuurlijk jammer, maar dat is koers. Ik zie ook geen problemen voor de rest van het voorjaar."

Stuyven kwam vorig jaar ten val in de openingsrit, liep veel schaafwonden op en gaf uiteindelijk enkele dagen later op. Die val en ziekte daarna verknalden zijn voorjaar.