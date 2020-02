Peter Croonen: "BeNeLiga kan oplossing zijn voor verliesmodel van Belgische clubs"

Vorige week raakte bekend dat de Belgische profclubs samen maar liefst 87 miljoen euro verlies maakten in 2019. Zorgwekkend, ook voor de voorzitter van de Pro League. "Er zijn maar 5 clubs die winst maken, dat is niet goed. Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat we hier 24 profclubs hebben in een relatief klein land. En het voetbal is een "zero-sum game". Veel ploegen investeren om te winnen en nemen financiële risico's, maar er is maar 1 team dat het haalt."

Kan de Belgische markt terug gezond worden gemaakt? Zijn er oplossingen? "Elke club moet een bepaalde budgettaire discipline hanteren. En er moet gekeken worden naar een manier om meer inkomsten te genereren."

"Een BeNeLiga is misschien een oplossing. Dan wordt de markt plots heel wat groter en krijg je een andere dimensie. In de grotere competities gaan de budgetten steeds omhoog en zo komen de lonen hier ook onder druk. Een groter speelveld kan zeker helpen. Dat is een van de redenen waarom we een BeNeLiga absoluut moeten bekijken."