Olympische Spelen 2020 in Londen? Daar kunnen ze in Tokio niet om lachen

Japan heeft na China de meeste besmettingen met Covid-19 (693 van wie 621 op het cruiseschip Diamond Princess) en over enkele maanden worden in Tokio de Olympische Spelen gehouden. Experts maken zich dan ook zorgen over de aanpak van het coronavirus door de Japanse overheid. Komen de Spelen in gevaar?

"Londen kan de Spelen van 2020 organiseren", stelde Shaun Bailey, kandidaat-burgemeester in Londen, voor op Twitter. "We hebben de infrastructuur en de ervaring. Vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft de wereld ons misschien nu nodig. Als ik burgemeester word, zorg ik ervoor dat Londen er klaar voor is als de vraag komt en dat we de Spelen opnieuw kunnen organiseren."

Die suggestie is in Japan in verkeerde aarde gevallen. Yuriko Koike, de gouverneur van Tokio, noemt de uitlatingen van Bailey "ongepast". "Er wordt van alles geroepen en geschreven, maar ik wil nogmaals duidelijk maken dat we niet denken aan uitstel of annulering van de Spelen", aldus de vrouw die sinds 2016 de politieke leiding heeft in Tokio.

De voorbereidingen op de Olympische Spelen in Tokio (24 juli-9 augustus) blijven intussen gewoon doorgaan. De Japanse regering werkt daarbij nauw samen met het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Het IOC is, onder meer na besprekingen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), ervan overtuigd dat de Spelen zeker kunnen doorgaan.