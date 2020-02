Patrick Lefevere: "Evenepoel staat nog niet op zijn scherpst, dat is pas voor de Giro"

Was ook Patrick Lefevere verbaasd na de splijtende aanval van Remco Evenepoel op de slotklim gisteren? "Toch wel. Ik had daags voordien wel al gezien dat hij goed was. En tijdens de rit zat hij altijd in de juiste positie. Maar Almeida heeft mij als neoprof ook verbaasd. Hij heeft veel kopwerk gedaan en aan wat een tempo. Achteraan vlogen ze eraf."

"Maar ik dacht wel: "Verdorie Remco, waarom wacht je zolang?". Hij staat niet bekend om zijn snedige versnelling. En dan viel hij aan en iedereen moest even naar adem happen. Hij werkt aan zijn explosiviteit. Een sprinter zal het nooit worden, maar in het moderne wielrennen heb je toch explositiviteit nodig."

Is hij stappen aan het overslaan? "Ik zou niet weten welke. Je kan toch moeilijk zeggen dat je niet gaat aanvallen en terugdraaien. Alles wat hij kan winnen, moet hij meenemen."

Het eerste grote doel voor Evenepoel wordt de Giro. "Hij staat nog niet op zijn scherpst, dat was ook de bedoeling. Als hij nu al helemaal top zou zijn, dan komt hij misschien al vermoeid aan de start in Italië. Het is de bedoeling dat hij progressief een beetje gewicht verliest richting Luik en dan naar zijn topconditie gaat."

Over het programma van zijn poulain moest Lefevere even nadenken: "Tirreno-Adriatico, Brabantse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl, denk ik. En dan hoogtestages."

Wat mogen we van Evenepoel verwachten in de Ronde van Italië? "Hij zal eerst de kunst zijn om zo hard mogelijk te rijden in de tijdrit. Als hij daar kan winnen of de schade kan beperken, dan kijken we naar de 5e dag, de beklimming van de Etna. We behandelen hem niet als een kind, maar wij zijn toch ook wel een beetje bang. Een 20-jarige renner in een grote ronde. Als het lukt zijn we heel blij, maar als het mislukt, draaien we de bladzijde gewoon om."