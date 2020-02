Laurens De Vreese verbeet dit seizoen al veel pijn: "Nog nooit meegemaakt"

Astana-renner Laurens De Vreese heeft niet de leukste weken achter de rug. Na een val in de Tour Down Under nam onze landgenoot 2 weken lang pijnstillers. "Maar normaal gezien zal ik er bij zijn in het openingsweekend", vertelt De Vreese aan Sporza.

"Op de rollen kon ik het niet volhouden van de pijn"

Zoek niet naar Laurens De Vreese in de uitslagen van de voorbereidingskoersen. Onze landgenoot kwam pijnlijk ten val in de 4e etappe van de Tour Down Under en dat heeft een zware impact gehad. "Het was een stomme valpartij", doet De Vreese zijn verhaal. "2 renners van Education First bleven net voor mij in elkaar haken. Ik ben tegen hen gevlamd met een snelheid van 50 km/u." De Vreese kwam slecht neer. "Mijn schouder heeft de grootste klap opgevangen. Het uiteinde van mijn sleutelbeen is 5 millimeter naar boven geschoven. Mijn ligamenten werden daarbij geraakt tot in de 2e graad." "Ik wou na die val weer op de rollen proberen te rijden om mijn conditie te onderhouden. Maar de eerste 2 keer kon ik het niet houden van de pijn. Ook 's nachts ondervond ik hinder, want ik kon niet slapen op mijn rug of buik." "Uiteindelijk heb ik 10 à 14 dagen pijnstillers moeten nemen. Ik ben 10 jaar prof, maar zoiets had ik nog nooit meegemaakt. Aan de andere kant bekijk ik het ook positief: dit is mijn eerste zware blessure, veel renners hebben al veel meer geleden in hun carrière."

De Vreese won 2 keer de Prijs van de Strijdlust in de Tour Down Under.

"Heel de winter heb ik toegeleefd naar voorjaar"

De Vreese probeerde zijn conditionele achterstand de voorbije week beetje bij beetje goed te maken in Calpe. "Het gaat de goede richting uit. De pijn is te verdragen, maar ik heb wel nog soms last van mijn ligamenten. Vooral als ik recht op de trappers sta." Toch hoopt De Vreese dat hij kan starten in het openingsweekend. "De ploeg liet me weten dat ze me er graag bij willen, omdat ik zoveel parcourskennis en ervaring heb. Normaal zal ik er wel bij zijn in de Omloop en Kuurne." "Het is ook belangrijk dat ik zo snel mogelijk weer wedstrijden rijd, want anders loop ik te veel achterstand op." Het voorjaar missen zou een aderlating zijn voor De Vreese. "Heel de winter leef ik toe naar het voorjaar. Ik ben de wegkapitein bij het team en dat geeft me elk jaar opnieuw heel veel voldoening."

Ik heb vooral nog pijn als ik recht op mijn trappers sta

"Ik geloof dit voorjaar enorm in Loetsenko"

Bij Astana loodste De Vreese 2 jaar geleden Valgren naar successen in het voorjaar. Vorig jaar was hij de bodyguard van Davide Ballerini. "Valgren versierde daarna een transfer naar NTT, Ballerini vertrok dit seizoen naar Deceuninck-Quick Step. Ik ben trots dat ik hen wat bijgebracht heb in de Vlaamse wedstrijden." Dit voorjaar verwacht De Vreese vooral veel van Aleksej Loetsenko. "Aleksej is een beest met een grote motor. Hij kan eigenlijk alles. De hele Astana-ploeg draait rond hem, want Loetsenko is de Kazachse kampioen." "Ik zal met veel plezier voor Loetsenko knechten, want ik geloof enorm in hem. In de Ronde zal hij erbij zijn en normaal gezien zal hij daarvoor nog 1 à 2 kasseikoersen rijden." In het openingsweekend zal Loetsenko niet van de partij zijn, maar Luis Leon Sanchez wel. "Dat is wat ongewoon, maar Sanchez is in vorm en heeft zoveel klasse. Als het weer meevalt, kan hij straf uit de hoek komen. De ploeg verwacht ook veel van Fabio Felline."