Gazzetta is niet mals voor Roma en looft Gent: "Het speelde beter"

"AS Roma had de jongste weken het geluk niet aan zijn kant, maar knoopte zonder veel glans weer aan met de zege tegen een goed AA Gent. De bezoekers speelden beter, maar zullen in de terugwedstrijd efficiënter moeten zijn in aanval als ze de 1/8e finales willen halen", geeft de Gazzetta raad aan Gent.

"Het trage spel van Roma speelde in de kaart van Gent, dat defensief vertrouwde op de sterke Ngadeu, terwijl de hoge pressing van Bezus, David en Depoitre de thuisploeg in de problemen bracht. De laatste pass van Gent was wel een probleem, waardoor Smalling en Fazio veel gevaarlijke momenten in de kiem konden smoren."

"Gent bleef ook na de rust aandringen op de gelijkmaker en Roma creëerde verontrustend weinig. De bezoekers domineerden het middenveld en waren met Depoitre het dichtst bij een doelpunt."

"Ook het slotoffensief leverde Gent niks op, maar moet voor Roma wel een alarmsignaal zijn: volgende week moet het beter, want anders mag ook de Europa League in het album van de gemiste kansen."