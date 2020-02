Ex-bobsleester Elfje Willemsen: "Als België medailles wil winnen op het WK hebben we extra meisjes nodig"

"Ik ben al ruim een jaar gestopt als bobsleester maar ben nog steeds actief in het wereldje," zegt Willemsen in "Start je dag". "Ik ben nu in Altenberg deze week als coach van het Australische vrouwelijke bobsleeteam. Ik werk in dienst van de Internationale Federatie."

Belgian Bullets?

Hoe schat Willemsen de WK-kansen in van de Belgian Bullets? "De huidige stuurvrouw is mijn opvolgster An Vannieuwenhuyse. Zij is een getalenteerde stuurvrouw, haalt toptienplaatsen maar ze is nog redelijk jong. Om medailles te halen hebben we echt nood aan extra meisjes om een tweede Belgische bobsleeploeg te bouwen. Eén team is niet genoeg", zegt Willemsen op Radio 2 Antwerpen.

"Supersterke en snelle meisjes mogen zich altijd melden. We zoeken wel geen ultieme lichtgewichten. Denk eerder aan stevigere dames van 60 kg of meer. Die kunnen we trainen tot goede bobsleesters."