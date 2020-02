Everton is na Liverpool beste ploeg van Engeland met dank aan Carlo Ancelotti

Precies 2 maanden is hij de nieuwe trainer en sindsdien heeft er behalve het ongenaakbare Liverpool geen enkele club meer punten gehaald in de Premier League. Kan Carlo Ancelotti Everton uit de grijze middenmoot halen en de Toffees opnieuw een prijs bezorgen? Stef Wijnants bekijkt de status van de tweede club uit Liverpool.

In degradatiegevaar

Begin december was de crisis bij Everton compleet. Na de 5-2-vernedering bij de buren in Anfield Road waren de Blues weggezakt naar de 18e plaats in de stand en keken ze zowaar de degradatie in de ogen. Na 15 matchen had Everton slechts 4 keer gewonnen en kreeg het 9 nederlagen aangesmeerd. Het doelsaldo bedroeg -11 en slechts 4 teams vonden minder de weg naar het doel. In de zomer had de club nochtans voor meer dan 100 miljoen aan transfers gedaan. Moise Kean (Juventus), Alex Iwobi (Arsenal), Fabian Delph (Manchester City) en André Gomes (Barcelona) werden niet gehaald om voor het behoud te strijden. Sinds het seizoen 1998-1999 had Everton niet meer zo’n lage klassering gekend na 15 matchen. De prestatie op het veld van Liverpool was de spreekwoordelijke druppel. Het kostte de kop van manager Marco Silva.

Coach Marco Silva moest de slechte resultaten bekopen met zijn ontslag.

Revival onder Carlito

Ad-interim coach Duncan Ferguson versloeg meteen Chelsea, maar pas sinds Carlo Ancelotti zijn intrede heeft gedaan, gooien de Toffees hoge ogen. Met 17 op 24 punten scoort sinds Kerstmis slechts één team in Engeland beter. Niet verwonderlijk natuurlijk dat dat Liverpool is met 24 op 24. Alle andere clubs stellen het met minder, zodat Everton niet langer in de degradatiezone vertoeft, maar op plaats 9 nu nog maar 4 punten verwijderd is van de 5e plaats (Tottenham). Die 5e stek kan volgend seizoen in Engeland recht geven op Champions League als Manchester City van Europees voetbal uitgesloten wordt. Kortom, Everton is opnieuw in de running om mee te dingen naar Europees voetbal.

Met 17 op 24 punten scoort sinds Kerstmis in Engeland slechts één team beter dan Everton

Prijsbeest bij grijze muis

Ancelotti werd begin december zelf uit zijn functie ontheven na een 4-0-overwinning in de Champions League tegen Genk en moest dus niet lang wachten op een nieuwe club. Dit keer werd het geen topclub als Milan, Real Madrid, Chelsea, Paris SG, Bayern München of Napels, maar wel de grijze muis Everton. Het blauw-witte deel van de stad aan de Merseyrivier wacht al sinds 1995 op een prijs. Ancelotti is een van ’s wereld meest gelauwerde trainers, want haast overal won hij trofeeën in veelvoud. Dat hij zo snel na Napels voor Everton koos, was dan ook een verrassing. De Italiaan heeft in zijn hele carrière nog nooit een club getraind die zo ver van succes staat als Everton. Zelfs in zijn 1e job bij Parma belandde hij in een vrij geoliede machine. Maar Carlito maakt het niet te moeilijk: “Je bouwt een relatie met spelers en staf en legt je methode uit, dat verandert nooit. Bij PSG moesten we de club ook opnieuw opbouwen. Hier staat alvast een stevige organisatie met een club die karakter heeft. En natuurlijk is het de uitdaging om in de Premier League beter te gaan presteren.”

Carlo Ancelotti trok van Napoli naar Everton.

Papa met humor

Ancelotti komt niet als een stormram een club binnen en hoeft geen betoog van uren te houden om zijn voetbalfilosofie duidelijk te maken. Hij pakt de problemen één voor één aan en brengt slechts mondjesmaat wijzigingen aan. Zo krijgt hij iedereen op zijn hand. Zijn impact situeert zich zowel op psychologisch als op tactisch vlak. De bijnaam "papa" is geen nieuw gegeven voor Ancelotti. Ondanks zijn indrukwekkende carrière leidt hij zelf de trainingen met een pet op zijn hoofd en een fluitje in de hand: hij houdt van korte, intense trainingen. Dat valt in goede aarde bij de spelers die de langdurige oefeningen van Silva beu waren. Een goed en gezond voedingspatroon vindt Ancelotti uiteraard belangrijk, maar zijn spelers worden er niet dagelijks op gewezen. En een stapje in de wereld zetten wordt niet aangemoedigd, maar Ancelotti ziet er geen graten in als de dag erna hard gewerkt wordt. De relaxte aanpak heeft de spelers goed gedaan. “Je kan met de coach praten zoals met iedereen”, zegt speler Theo Walcott in het clubblad. “Hij zit vol humor en zijn rust vult onze kleedkamer. Maar vergis je niet, als het niet loopt zoals opgedragen, durft hij wel tekeergaan.”



Hij zit vol humor en zijn rust vult de kleedkamer

Hybride tactiek

En er is natuurlijk het vakmanschap. Ancelotti oordeelt snel op welke basiscapaciteiten hij kan terugvallen en houdt er geen ingewikkelde tactische plannen op na. Interim-coach Ferguson gooide het 4-2-3-1-systeem van Silva al omver en Ancelotti vereenvoudigde dat naar zijn favoriete hybride 4-4-2 of 4-3-3, afhankelijk van balbezit of niet. Veel beweging op de flanken en sneller verticaal voetballen zijn opdrachten die de spelers van Everton zich hebben moeten eigen maken, want Ancelotti houdt van winnen en dat gebeurt niet als de bal niet "in the box" komt. “Uiteraard is balbezit belangrijk om een match te controleren, maar het moet tot iets leiden. Hoe vaak zal je immers scoren als je 20 passes na elkaar geeft?”, legt Ancelotti uit. De duidelijke keuze voor 2 spitsen Dominic Calvert-Lewin en Richarlison (beiden 22 jaar) heeft de resultaten in gunstige zin beïnvloed. De Engelsman trof 6 keer in de 8 matchen onder Ancelotti raak en Richarlison bewijst steeds meer waarom hij bij Brazilië een vaste waarde in de spits kan worden.

Richarlison scoorde 3 keer in zijn laatste 4 competitiematchen.

Zwaar programma