Maxim De Cuyper, het nieuwe Brugse goudklompje? "Dit schept verwachtingen"

"Een pluim voor Clement"

Philippe Clement weet zijn momenten wel te kiezen: Charles De Ketelaere (18) werd in de Champions League tegen PSG voor het eerst in het Brugse elftal gedropt, Maxim De Cuyper (19) mocht zijn eerste minuten verzamelen tegen Manchester United in de Europa League.

"De Cuyper zat vanaf de eerste minuut in de match", stelde Eddy Demarez gisteren in Jan Breydel vast. "Hij had al enkele oefenmatchen gespeeld en traint al een tijdje met de A-kern, maar het is opmerkelijk dat hij uitgerekend gisteren zijn debuut maakte."

"Het zou logischer zijn als je in de beker start of in de competitie tegen een mindere ploeg, maar net als De Ketelaere debuteerde hij in een Europese topmatch."

"Ik geef een pluim aan Clement dat hij kan inschatten dat De Cuyper dat in zich heeft en dat hij de jongeling daar ook nog eens van kan overtuigen. De coach neemt de druk weg en kan dat goed overbrengen."