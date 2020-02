17-jarige Doku blijft langer bij Anderlecht: "In de voetsporen van Lukaku en Tielemans"

"Logische stap"

Doku, nog altijd maar 17, brak dit seizoen door bij Anderlecht. Hij speelde al 19 competitiewedstrijden voor de recordkampioen en vond daarin één keer de weg naar het doel. Ook in de Beker van België scoorde hij één keer. Tegen KV Mechelen kreeg hij vorig weekend nog een rode kaart.

Hij lag nog onder contract tot 2021 en tekende vandaag een verbeterde overeenkomst die hem bij paars-wit houdt tot 2022.

De aalvlugge flankaanvaller is in de wolken met zijn nieuwe contract. "Als jonge speler kan je nergens beter zijn dan bij Anderlecht", laat hij weten in een persbericht.

"Hier krijg je de kans om ervaring op te doen op het hoogste niveau. Elke dag leer ik iets bij van ervaren coaches en spelers met een indrukwekkende carrière zoals Vincent Kompany en Nacer Chadli."

"Bovendien speel ik hier met leeftijdsgenoten waarmee ik ook bij de jeugd samen speelde. We begrijpen elkaar goed en kunnen het als groep goed met elkaar vinden. Dit is een weloverwogen en logische stap in mijn nog jonge loopbaan."