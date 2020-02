Het is weer voorbij die mooie winter: dit waren de 5 opvallendste veldritmomenten

24 november 2019: "Nooit gezien", MVDP in 1 ronde van helemaal achteraan naar helemaal vooraan

Voor de strafste remonte van het seizoen moeten we terug naar de Wereldbekerveldrit in Koksijde. Mathieu van der Poel vertrok door zijn matig WB-klassement niet op de eerste startrij, werd gehinderd door een val van Tim Merlier in de eerste bocht, zakte helemaal weg naar de staart van het pakket en reed uiteindelijk aan het einde van de eerste ronde... helemaal vooraan. Straffe kost!

15 december 2019: Losgeslagen hond laat ei zo na snelste ronde noteren in Druivencross

Een losgeslagen hond zorgde voor beroering tijdens de Druivencross in Overijse. De gretige viervoeter holde enthousiast een flink eind mee met de renners. Pas na een tijdje werd de hond gevat door een toeschouwer. De Nederlandse eigenares was er het hart van in: "Ik had ons hondje vastgemaakt aan een paal, omdat ik bij de start wat kleding van mijn crossende zoon in mijn rugzak wou steken. Plots kwamen de renners eraan en heeft hij zich losgewurmd."

22 december 2019: verkleumde Iserbyt geeft op in Namen en wordt in de tent gedragen

Eli Iserbyt begon als leider aan de 6e Wereldbekercross van het seizoen, maar in het kletsnatte Namen zakte de jonge West-Vlaming ronde na ronde weg. De verkleumde WB-leider nam na een tijdje een extra jasje aan, maar kwam geen poot meer vooruit en gaf ontredderd op. Iserbyt werd zelfs richting de tent gedragen.

Namen was sowieso een van de strafste veldritten van het jaar. Het was ploeteren, schuiven en ook vallen. Het parcours lag er al vettig bij, maar door de aanhoudende regen werd het almaar erger. De gevolgen ziet u in dit filmpje.

29 december 2019: Shirin van Anrooij rijdt lek, maar er staat niemand voor haar in de materiaalzone

De jonge Nederlandse veldrijdster Shirin van Anrooij (17) greep in de Superprestigecross van Diegem naast een mooie uitslag door een misverstand in de materiaalzone. Ze reed lek, maar een nieuwe fiets stond niet klaar. Meer nog: er stond gewoon niemand van haar ploeg. Na enige aarzeling draaide Van Anrooij toch weer het parcours op. Ze finishte uiteindelijk als 16e.

Meer materiaalpostmiserie kregen we op 5 januari in Brussel te zien. Yara Kastelijn vergat in de openingsfase om in de materiaalpost binnen te rijden. Ze maakte rechtsommekeer, maar bracht daarbij Laura Verdonschot ten val.

De jury was onverbiddelijk: Kastelijn werd vanwege haar onoplettend manoeuvre uit de uitslag geschrapt. De Nederlandse kon zo meteen ook een mooi klassement in de DVV-trofee vergeten.

1 januari 2020: 8 trappen omhoog? Daar hoeft Thibau Nys niet eens voor af te stappen