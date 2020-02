Voorzitter De Vries: "Lokeren gaat 100 procent zeker niet failliet"

De donkere wolken stapelen zich al even op boven Daknam. Lokeren is niet alleen veroordeeld tot play-downs in 1B, maar kampt ook met financiële problemen. Voorzitter Louis De Vries, die de club in juni heeft overgekocht van Roger Lambrecht, zoekt al even naar geldschieters.

En de klok begint te tikken voor het stamnummer 282. Gisterenavond kwam de Raad van Bestuur van Lokeren samen om een oplossing te zoeken voor het cashflowprobleem. Alle mogelijke voorstellen die nu op tafel liggen werden besproken en de komende dagen wordt in absolute discretie verder onderhandeld.

"Ik ben 100 procent zeker dat het niet tot een faillissement zal komen", meldt De Vries aan onze redactie. Volgens de voorzitter heeft Lokeren eigenlijk maar gewoon te kiezen met welke investeerder het in zee zal gaan.

Lokeren zou al even onderhandelen met een groot Chinees bedrijf, maar de uitbraak van het coronavirus bemoeilijkt de onderhandelingen. Er is volgens De Vries geen deadline, maar Lokeren wil snel werk maken van een definitieve oplossing.

Zaterdag zal Lokeren dus wel aan de aftrap verschijnen op het veld van Roeselare. Coach Stijn Vreven heeft zijn ploeg alleszins klaargestoomd. "Ik wil dat iedereen zich voor meer dan 100 procent inzet en vecht voor de club", zei hij gisteren.