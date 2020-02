Een dag na zijn debuut: Club legt goudhaantje De Cuyper meteen vast tot 2023

De Cuyper was gisteren tegen Manchester United de verrassing in de basis van Club-trainer Philippe Clement. Het jeugdproduct van blauw-zwart deed het niet onaardig en speelde zich meteen in de kijker in zijn eerste officiële wedstrijd voor Club Brugge.

De competitieleider verlengde vandaag meteen het contract van zijn goudhaantje. De Cuyper blijft tot 2023 speler van Club Brugge en is daar heel tevreden mee.

"Toen ik bij Club kwam in de U9 was het al mijn droom om door te stoten tot het eerste elftal. Dat dit nu lukt bij deze ambitieuze Club is een beloning voor het harde werk en een motivatie voor de toekomst!”