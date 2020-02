Boudeweel: "Club van voor nieuwjaar had United veel meer pijn kunnen doen"

"Het begin van de wedstrijd van Club kon nog bekoren, maar in de tweede helft vroeg ik me regelmatig af waar ik naar zat te kijken. De basisprincipes van het voetbal ontbraken: balcontrole, inspeelpass, een actie maken, het positiespel..."

"De Champions League is nog wat stappen hoger dan de Europa League, maar het verschil met de wedstrijden van dinsdag en woensdag was toch groot: qua beleving, intensiteit, balbehandeling, spelkwaliteit... Bij Europees voetbal mag je toch bepaalde verwachtingen hebben."

"Ik stelde me vooral vragen over het niveau van de match van Club Brugge-Manchester United", zegt Boudeweel. "Bij de Europa League mag je de lat toch wat hoger leggen dan in de Jupiler Pro League."

"Het voetbal van Club Brugge is momenteel niet goed"

"Manchester United zit momenteel niet in een goede periode. Het staat wel nog altijd in de top 6 in de Premier League, maar de kwaliteit liet soms te wensen over. United heeft een eigen stijl van controle en speelt geen snel voetbal in balbezit. Maar ik verwacht als een neutrale voetballiefhebber iets meer. Pas na de inbreng van Fred en Bruno Fernandes werd het Engelse spel frivoler en had Club het veel moeilijker."

"Ook van Club Brugge had ik meer verwacht. Voor nieuwjaar, zeker in de beginmaanden, was Club Brugge heel indrukwekkend. Dat heb ik niet meer gezien na nieuwjaar. In Brugge maken ze zich geen zorgen, maar het voetbal is op dit moment echt niet goed."