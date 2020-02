Geen BK veldlopen door aangekondigde stormweer, organisatie zoekt nieuwe datum

Er worden komend weekend hevige rukwinden verwacht. De organisatie van het BK veldlopen besliste daarom vandaag al om de titelstrijd niet te laten plaatsvinden.

Het BK is traditioneel de apotheose van het veldloopseizoen. Hanne Verbruggen was favoriete bij de vrouwen, bij de mannen kondigde zich een duel op Europees topniveau aan tussen Isaac Kimeli en Soufiane Bouchikhi.

Twee weken geleden in Rotselaar wel nog gelopen worden in de CrossCup, ondanks storm Ciara. In het Park van Laken zijn de omstandigheden natuurlijk anders. Er staan veel meer bomen langs de kant van het parcours en daarom is het moeilijker om de veiligheid van de lopers en toeschouwers te garanderen.

De organisatie hoopt het BK op een later tijdstip te kunnen organiseren, wellicht volgende week zondag.