Belgian Lions treffen straks grootmacht Litouwen: "Kans om te leren"

De Belgian Lions zit in de EK-voorronde in een poule met Denemarken, Litouwen en Tsjechië. Denemarken is op papier het zwakste land en als de Lions erin slagen om de Denen achter zich te houden, volstaat dat om naar het EK te gaan. Maar de eerste opdracht wacht vrijdagavond in Bergen, met het sterke Litouwen.

"Litouwen heeft veel ervaring. Ze hebben een nieuwe coach en waarschijnlijk ook een nieuw systeem. Voor ons is deze wedstrijd een kans om te leren. We zullen ons best doen. Tegen wie we winnen in onze poule is niet belangrijk, zo lang we maar naar het EK gaan. Dat is ons doel", zegt de bondscoach.

Kan het succes van de Belgian Cats ook de mannen inspireren? "Bij de mannen is het wel veel moeilijker om op de Olympische Spelen te geraken. We hebben meer spelers nodig van EuroLeague-niveau. We moeten eerst al eens proberen om op een WK te geraken. Als iedereen er is en met een goeie voorbereiding hebben we misschien een kans, als we allemaal in hetzelfde bootje zitten en de wind in de zeilen hebben."