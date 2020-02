Oostende haalt met Caupain Jr. wat NBA-"ervaring" in huis

Troy Caupain Jr. moet bij Oostende de naar Partizan Belgrado vertrokken Braian Angola opvolgen. De Colombiaanse guard was pas sinds april vorig jaar in dienst bij de kustploeg, waar hij snel één van de smaakmakers werd.

Caupain Jr. speelde in het verleden 4 wedstrijden in de NBA voor de Orlando Magic. Oostende wordt zijn derde Europese team na Udine in Italië en Unet Holon in Israël.