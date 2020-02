Coronavirus stuurt ook Chinese tenniskalender in de war

De voorbije weken werden al verschillende sportwedstrijden en -toernooien in China verplaatst. Het is wel de eerste keer dat het coronavirus een stokje steekt voor een tennistoernooi op het profcircuit.

"We volgen de uitbraak van nabij op omdat er niets belangrijker is dan de gezondheid van speelsters, leden en fans", laat de WTA in een mededeling weten. Het toernooi in Xian wordt daarom niet gespeeld.

Meer dan 2.100 personen stierven al aan de gevolgen van het virus, waarvan het grote merendeel in China.