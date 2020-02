Een dikke week geleden plaatsten de Belgian Cats zich voor de Olympische Spelen. Een knalprestatie waar we maar geen genoeg van kunnen krijgen. De FIBA (de internationale basketbalfederatie) goot kwalificatiecampagne van de Cats in een mooi filmpje. Het resultaat kan je hieronder bekijken. "Ik krijg er opnieuw kippenvel van", tweet Ann Wauters over de video.