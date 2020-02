Lof van meester voor leerling: "Ik wist dat Belhocine en Charleroi een match zou zijn"

Leider Club Brugge ontvangt zondagnamiddag Charleroi, de nummer 3 in de stand. De vrij verrassende nummer 3, want Charleroi moest na het tijdperk onder Felice Mazzu een stevige bladzijde omdraaien. Karim Belhocine kreeg de pen in handen en schrijft een mooi verhaal, een passage die Hein Vanhaezebrouck en Joseph Allijns met plezier meelezen.

Vanhaezebrouck: "Ik wist dat Karim het goed zou doen bij Charleroi"

Karim Belhocine (41) sneed de voorbereiding op dit seizoen aan als trouwe soldaat in het legertje assistenten van Vincent Kompany, maar liet zich eind juni verleiden door Charleroi om er T1 te worden. "Dat was een beetje verrassend, want niemand had verwacht dat Karim als hoofdcoach zou beginnen", vertelt Hein Vanhaezebrouck (56) aan onze redactie. Vanhaezebrouck kent de Franse coach van Charleroi door en door. Hij had Belhocine onder zijn vleugels als speler bij Kortrijk en AA Gent en Belhocine was bij onder meer Anderlecht de rechterhand van Vanhaezebrouck in zijn technische staf. "Ik was er zelf van overtuigd dat Karim het goed kon en zou doen bij Charleroi. Hij heeft de groep van Mazzu geërfd, weliswaar zonder vedette Osimhen. Hij moest zijn vertrek opvangen en dat heeft even geduurd, maar hij heeft zijn huiswerk goed gemaakt." "Karim kan inwerken op elke speler en benadert elke speler op zijn eigen manier. Hij is vrij close met zijn spelers, maar tegelijk veeleisend." "Hij heeft ook de juiste keuzes gemaakt, want na de blessure van Diandy heeft hij Morioka een rijtje achteruit gezet. En daar heeft hij punten mee gescoord. Hij laat iedereen in zijn manier van denken functioneren en heeft een erg goed collectief gesmeed."

"Als er problemen waren, loste hij die heel vaak zelf al op"

Hein Vanhaezebrouck gaf de komst van Karim Belhocine naar Charleroi mee een duwtje in de rug. "Ik heb zelf een gesprek gehad met voorzitter Mehdi Bayat, maar ik heb toen aangegeven dat ik niet in België aan de slag zou gaan. Toen Belhocine ter sprake kwam, heb ik er heel positief op gereageerd." "Ze twijfelden over wie Mazzu zou moeten opvolgen, maar ik heb gezegd dat Karim voor hen misschien wel de beste keuze was. Het was een risico, maar ik ken hem goed genoeg. Ik wist dat het een match zou worden." Belhocine overtuigt als T1 bij Charleroi en dat is geen verrassing voor Vanhaezebrouck. "Ik ben hem als trainer van Kortrijk gaan halen bij Virton in 2008. Binnen de kortste keren was hij een van de leiders in de kleedkamer. Dat was hij ook bij AA Gent. In ons kampioenenjaar heeft hij niet veel gespeeld, maar ook daar was hij een zegen voor de coach." "Je kon vertrouwen op hem als leider en hij zorgde voor discipline en samenhorigheid. Als er problemen waren, dan loste hij die heel vaak zelf al op. Hij staat ook onvoorwaardelijk achter zijn staf. Je kunt met hem overleggen."

Ik heb tegen Charleroi gezegd dat Karim voor hen misschien wel de beste keuze was. Het was een risico, maar ik ken hem goed genoeg. Ik wist dat het een match zou worden. Hein Vanhaezebrouck over Karim Belhocine

"Hij kan ook perfect in een andere rol functioneren"

Hein Vanhaezebrouck heeft nog regelmatig contact met Karim Belhocine - "niet zoveel als Philippe Clement met Michel Preud'homme, maar we horen elkaar toch regelmatig" - en vermoedt dat Belhocine nog een mooie carrière kan uitbouwen. "Hij komt uit Frankrijk en de Franse markt ligt dus open. Als hij nog een jaartje bevestigt, dan zal de interesse groeien." "Maar hij kan ook perfect in een andere rol functioneren. Ik zou niet verbaasd zijn mocht hij plots een andere rol opnemen, bijvoorbeeld de taken als sportief of technisch directeur. Karim is enorm veelzijdig."

Allijns: "Ik ben erg blij dat Karim iedereen lik op stuk geeft"

Op de loftrein springt Joseph Allijns gretig mee. De voorzitter van KVK zag Karim Belhocine evolueren van speler over assistent tot hoofdcoach en noodgedwongen tot technisch directeur. Het coachverhaal van Belhocine bij KVK wekte af en toe wat controverse op, aangezien Belhocine destijds nog niet over het vereiste Pro License-diploma beschikte. Zo zat er geregeld een halve stroman op de KVK-bank. "Ik heb een speciale band met Karim", verduidelijkt Allijns. "Toen hij bij ons terugkeerde als trainer, had hij het juiste diploma nog niet en dat bracht veel stress met zich mee. We hebben van hem toen even onze technische directeur gemaakt."

"Eerlijk: er was toen een heksenjacht op KVK en Karim. Ik ben erg blij dat hij iedereen lik op stuk geeft en dat hij bewijst dat hij een volwaardige trainer is. Het is niet omdat je het diploma hebt, dat je een goeie trainer bent. Het gaat over talent."



"Ik heb tegen Bayat gezegd: neem hem met je ogen dicht"

"Charleroi-voorzitter Mehdi Bayat heeft me deze zomer gebeld met de vraag wat hij van Belhocine moest denken. Ik heb hem gezegd: neem hem met je ogen dicht, dan heb je een waardige opvolger voor Felice Mazzu. Dat blijkt ook wel", vertelt Joseph Allijns. "Je zou het hem misschien niet meegeven, maar hij heeft heel veel autoriteit en uitstraling. Zijn persoonlijke benadering met zijn spelers is zeer goed."

"Hij weet wat er leeft in een kleedkamer en de mentale weerbaarheid die hij had als voetballer, kan hij perfect overbrengen in die kleedkamer. Karim volgt een lijn. Soms is die hard, maar hij kiest de juiste lijn."

"Hij is anderzijds ook zeer zacht. Als je met hem praat, dan word je meteen aangetrokken tot hem. Hij kan zijn lijnen uitzetten op een manier die makkelijk tot navolging leidt."

Introverte of extraverte spelers, Belhocine houdt ze allemaal in toom? "Ja, maar hij heeft de voorbije jaren ook veel geleerd. Hij was vroeger heel stressy langs de lijn en zou bijna zelf nog meegespeeld hebben. Ik merk dat hij nu rustiger geworden is. Dat ontbrak nog bij KVK."

Mehdi Bayat vroeg me wat hij van Karim Belhocine moest denken. Ik heb hem gezegd: neem hem met je ogen dicht. Hij is een waardige opvolger voor Felice Mazzu. Joseph Allijns over Karim Belhocine

"Het zou goed zijn mocht hij een tijdje bij dezelfde club kunnen blijven"