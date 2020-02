VIDEO: Serrano verrast de favorieten in de laatste kilometer, Teuns is weer 3e

De mannen van Movistar en Astana controleerden de hele dag op kop van het peloton. Op vier kilometer van het einde was het verhaal van de vroege vlucht ten einde. De slotkilometer in Iznajar liep stevig bergop, de echte sprinters waren dus kansloos.

Op 800m van het einde versnelde de Spanjaard Gonzalo Serrano. Hij reed bergop in geen tijd een indrukwekkende voorsprong bij mekaar en haalde het uiteindelijk voor de grote mannen goed en wel beseften dat de dagzege weg was.

Net als gisteren werd Dylan Teuns derde in de daguitslag. Jakob Fuglsang bolde in zijn gele leiderstrui als zesde over de finishlijn en blijft leider.