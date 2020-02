Roger Federer is net geopereerd en zal Roland Garros toch niet spelen

Vorige week had Roger Federer laten weten dat Roland Garros zijn enige graveltoernooi van het seizoen zou worden. Daar moet hij nu op terugkomen.

"Mijn rechterknie speelt al een tijd op", legt de 20-voudige grandslamwinnaar uit. "Ik had gehoopt dat het weg zou ebben, maar nu heb ik toch beslist om onder het mes gegaan."

De operatie vond gisteren al plaats in Zwitserland. Federer begint nu aan een wekenlange revalidatie.

"Als gevolg zal ik de toernooien van Dubai, Miami, Indian Wells, Bogota en Roland Garros niet kunnen spelen", deelt hij mee op Instagram. "We zien mekaar terug op gras!"

Roland Garros begint dit jaar op 25 mei. Vorig jaar deed Federer voor het eerst in 4 jaar nog eens mee. In de halve finales verloor hij van Rafael Nadal. In 2009 boekte Federer zijn enige eindzege op het grandslamtoernooi.