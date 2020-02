Poolse verdediger kan niet aarden in Moeskroen en keert terug naar huis

De 28-jarige Pietrzak streek afgelopen zomer neer in Moeskroen. De Belgische club plukte de verdediger weg bij Wisla Krakau, een club uit Polen. In zijn korte periode in Moeskroen was Pietrzak regelmatig basisspeler. De Pool speelde tot 15 wedstrijden en gaf daarin twee assists.

Pietrzak lag nog dik twee jaar onder contract bij Moeskroen, maar had last van heimwee en kon zich moeilijk aanpassen in België. Met Lechia Gdanks - 6e in de Poolse hoogste klasse - werd een oplossing gevonden. Pietrzak wordt er een ploeggenoot van Kenny Saief, die door RSC Anderlecht uitgeleend wordt aan de Polen.