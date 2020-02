Messi: "Neymar wil erg graag weer voor Barcelona voetballen"

In een uitgebreid interview met de Spaanse krant Mundo Deportivo heeft Lionel Messi het nog eens over zijn goede vriend en voormalige ploegmaat Neymar jr. "Hij kijkt er erg naar uit om terug te keren", laat de topper van Barcelona weten.

"Neymar is altijd een klasbak geweest, hij heeft iets anders", vindt Messi. "Hij is onvoorspelbaar, hij sleept spelers mee en maakt veel doelpunten. Neymar is een van de beste spelers ter wereld en ik zou hem erg graag weer in de ploeg hebben."

Drie jaar geleden stond Neymar nog op de loonlijst van Barcelona, maar toen verhuisde hij voor 222 miljoen euro naar Paris Saint-Germain. "Het is normaal dat de supporters misnoegd waren. Ik was dat ook", geeft Messi toe. "We hebben hem zelfs proberen te overtuigen om niet te vertrekken."

"Maar als puntje bij paaltje komen, willen we allemaal wedstrijden winnen met de beste spelers in de ploeg. En dat is exact wat onze supporters ook willen", besluit de Argentijn.