Halen de Belgian Lions voor de vijfde opeenvolgende keer het EK? "De honger is groot"

"Nieuwsgierigheid bij pers en publiek"

De spelers ogen gretig op training in de Mons Arena en willen zich bewijzen voor hun “nieuwe” bondscoach Dario Gjergia. De 44-jarige Kroatische coach van landskampioen Oostende nam in de zomer van 2018 de fakkel over van Eddy Casteels.



In de pré-kwalificaties voor het EK van 2021 won Gjergia met de Lions de vier wedstrijden in de groep. Maar met Portugal en IJsland als tegenstanders, werd ook niet anders verwacht.

Dus eigenlijk is het al van juni 2018 geleden, met de laatste wedstrijd van het WK- kwalificatietoernooi tegen Bosnië (winst met 79-77), dat de Lions een interland met flinke inzet hebben gespeeld.

Daarom ook is de honger bij de spelers en de nieuwsgierigheid bij pers en publiek groot voor deze EK-campagne. Om het EK van 2021 te halen, moeten de Lions minstens derde worden in een groep van vier. Litouwen is de groepsfavoriet, België zou in theorie met Tjechië moeten strijden voor plaats twee en Denemarken is het zwakke broertje.