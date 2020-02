Manchester City-coach Pep Guardiola: "Ik blijf, 100 procent zeker"

Gisteravond speelde Manchester City een inhaalwedstrijd in de Premier League. Fans uitten hun ongenoegen over de schorsing van de Europese voetbalbond UEFA. "UEFA maffia" en "UEFA oplichters" stond er op bordjes en spandoeken te lezen.

Na de zege had Pep Guardiola het over zijn toekomst bij de club. "Waarom zou ik weggaan?", vroeg de coach zich openlijk af. "Twee maanden geleden heb ik gezegd dat ik van deze club houd en hier heel graag ben. Dat is niet veranderd."

"Als ze me niet ontslaan, blijf ik 100 procent zeker bij de club, meer dan ooit. Vooral omdat ik dat wil. Mijn band met City is speciaal, het is meer dan een contract."

"We hebben met alle spelers over de situatie gesproken en zullen dat ook de komende maanden nog doen. Wat zij beslissen weet ik niet. Wat ik doe weet ik wel."

Guardiola is strijdlustig. "De zaak is nog niet afgelopen", stelt de Catalaan. "De club vindt de beslissing onfair en tekent beroep aan. En ik vertrouw de club 100 procent. Ze hebben me uitgelegd hoe de zaken zijn gelopen."