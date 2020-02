Een goal in spiegelbeeld? Braga-kapitein vloekt op de deklat

Fransergio stond op het punt om zwaar uit te pakken, maar kreeg daarbij geen medewerking van de deklat. In de eerste helft trapte de Braga-kapitein de bal enig mooi in de rechter kruising, iets was hij in de tweede helft in spiegelbeeld wilde overdoen. Met links scoorde hij bijna in de linker kruising. Zijn trap strandde jammer genoeg op de deklat.