Geen nieuw wereldrecord voor polsstokspringer Armand Duplantis

Zaterdag verbeterde Armand Duplantis zijn wereldrecord met een sprong over 6,18 meter, gisteren waagde de Zweed zich aan 6,19 meter op de Franse indoormeeting in Liévin. Het lukte hem nog niet.

Met een sprong over 6,07 meter won Duplantis wel met de vingers in de neus. Wereldkampioen Sam Kendricks uit de Verenigde Staten was tweede met 5,90 meter.

Onze landgenoot Ben Broeders plaatste zich voor de Olympische Spelen. Hij wipte over 5,80 meter, goed voor een Belgisch record.