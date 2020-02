Remco Evenepoel in flashinterview: "Deze zege is voor Nikolas Maes"

"Er was onlangs slecht nieuws voor een collega-renner in het peloton", vertelde Remco Evenepoel in zijn flashinterview na zijn ritzege in de Algarve. "Nikolas Maes (Lotto-Soudal) verloor vorige week zijn zoontje."

"Ik had vanochtend gezegd: als ik win, dan is deze zege voor hem. Zo is het nu ook. Ik zal mijn bloemen aan hem geven. Er zijn belangrijkere dingen in het leven. Dit is belangrijker dan mijn overwinning. Deze overwinning is voor Nikolas en zijn vrouw."

Over zijn indrukwekkend nummertje in de slotmeters: "Dit is geweldig. Ik volgde op de klim en ik voelde dat ik nog iets had in de laatste 500 meter. Het is perfect gelukt. Er wachten me nu nog enkele zware dagen. Hopelijk kan ik de gele trui meenemen."