"Zonder Kane en Son is het moeilijk voor Tottenham"

"Spelers als Dele Alli en Lucas Moura gaven niet thuis"

"Tottenham heeft de wedstrijd ondergaan"

"Na de match zei Tottenham-doelman Lloris dat ze vorig jaar geschiedenis geschreven hebben door ook buitenshuis, bijvoorbeeld op Ajax, nog alles recht te zetten. Maar er zal veel meer nodig zijn dan deze prestatie om dit nog recht te gaan zetten in Leipzig."



"De mannen van Mourinho hebben de wedstrijd ondergaan, ze hadden bijna geen balbezit. De bezoekers wilden meer, konden meer en waren fysiek veel sterker en vinniger."



"De zege van Leipzig is dan ook volledig terecht. Het had zelfs iets meer verdiend, maar Lloris deed het geweldig in doel. Wat Leipzig als club doet is fantastisch en een voorbeeld voor velen, maar het is niet zomaar na te apen."