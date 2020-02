Coach na BR van Broeders: "Ben heeft nog marge. 5,85m zit er nu al in"

"Ik denk dat dat het geval is. Ben is heel constant op die 5,70m, 5,75m. Dan kan het gebeuren dat je bij een goeie sprong over 5,80m raakt. En het was ook een heel goeie sprong." (lees voort onder video)

Broeders had het BR de voorbije weken al op 5,75 meter gebracht. Gisteren in Lièvin (Fra) deed hij daar nog 5 centimeter bij. Waarom lukte dat? Coach Steven Taeleman kent het antwoord: "Dat is de ervaring van de hoogtes in de benen te hebben. Men zegt dat als je een bepaalde hoogte 10 keer hebt gesprongen, dat dan de volgende 10 centimeter eraan staat te komen."

Ben Broeders gaat in Lièvin over 5,80 meter:

"We mogen hopen op een goede prestatie op de Spelen"

Op de beelden hierboven is te zien dat Broeders nog een pak marge heeft. Hij kan dus nog hoger? Taeleman: "Ik denk dat dat zeker mogelijk is. Ik denk nu niet dat we moeten geloven dat hij elke week 5,80m zal springen. Want dat heeft hij met zijn constante een beetje doen geloven."

"Maar ik denk wel dat als hij goed zit en dat is misschien al komend weekend op de wedstrijd van ex-wereldrecordhouder Renaud Lavillenie in Clermont-Ferrand, er zeker nog iets meer kan inzitten. Ik denk dat 5,85m zeker een hoogte is die hij nu al aankan. Om 5,90m te springen moet je wat geluk hebben met de ideale vorm op die dag of op echt goeie omstandigheden."

Met 5,80m staat Broeders helemaal tussen de mensen in de polsstokwereld. Taeleman: "Dat mag je zo stellen. Ik heb van in het begin van de winter gezegd dat het jammer is dat het WK indoor is afgelast, want Ben zou daar kansen hebben gehad door zijn regelmaat."

"Er zijn wat collega-polsstokspringers internationaal die het iets minder goed doen, maar Ben staat er heel constant en die 5,80m is een hoogte waarmee je medailles zou kunnen winnen op grotere kampioenschappen."

De voorbije EK's, WK's of OS had je 5,85, 5,87 of 5,89 nodig voor eremetaal. "Ben heeft zeker nog marge. We zijn daar druk mee aan de slag. Er zijn zeker mogelijkheden, maar of dat er dit jaar al uitkomt, valt af te wachten."

"Maar met deze prestatie mag je uitkijken naar de zomer en mag je hopen op een goede prestatie op de Olympische Spelen. Meestal is de zomer trouwens nog iets beter bij Ben dan zijn winter. Dat hangt af van atleet tot atleet en hoe je met de omstandigheden omgaat. Outdoor komen de weersomstandigheden er bij. Die zijn niet altijd super, maar soms kunnen die ook voordelig zijn. Dan is het mogelijk om wat meer uit de hoogte te halen. Zeker als je die dag in supervorm verkeert."