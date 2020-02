Olympische voorbereiding Van Zandweghe verstoord door blessure: "Mentaal even lastig"

Roeier Niels Van Zandweghe heeft in de voorbereiding op de Olympische Spelen een ribblessure opgelopen. Dat vertelde hij aan Sporza-reporter Gert Gommé op stage in het Italiaanse Varese: "Het is mentaal even lastig, maar panikeren doe ik zeker niet."

Van Zandweghe sleept de blessure al enkele maanden met zich mee: "Het is begonnen met pijn in mijn knie, maar onderzoek wees uit dat er ook iets mis is met mijn ribben", vertelde de 23-jarige roeier.



"Even leek het beter te gaan, ik heb zelfs twee weken goed kunnen trainen in de boot, maar met die stormen is het opnieuw verslechterd. Nu lig ik weer in de lappenmand." De Belgische roeiploeg bereidt zich in Varese rustig voor op de Spelen in Tokio. Terwijl de anderen op het water trainen, beperkt Van Zandweghe zich nu veelal tot fietsen om de conditie enigszins vast te houden.

"Mentaal heb ik het even moeilijk. Ik zie hier al die mannen bezig op stage, mijn geest wil meedoen maar mijn lichaam zegt njet."

Voorlopig geen paniek

Ondanks het letsel maakt de jonge Belg zich niet ongerust over zijn olympische deelname: "Heel wat andere ploegen moeten al pieken in april of mei om zich nog te plaatsen. Die druk hebben wij nu niet."



Het duo Van Zandweghe-Brys plaatste zich vorige zomer al voor Tokio op de lichte dubbeltwee. "De blessure kan dus rustig helen. Voorlopig geen paniek, de Spelen zijn niet in gevaar." "Ik hoop wel snel weer voluit te kunnen trainen. Dat is belangrijk om ons ritme op te krikken. Ook aan de techniek zijn we nog aan het schaven. De voorbije winter hebben we al veel progressie geboekt: de testen vertellen dat we deze winter fysiek sterker waren dan vorig jaar."

"Goud is niet onmogelijk"