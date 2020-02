Fans Lokeren steunen elkaar op wake aan stadhuis: "We moeten blijven hopen"

Op uitnodiging van sfeergroep "Authentics" hielden zo'n 250 fans van Sporting Lokeren een actie aan het stadhuis. "Deze samenkomst is op een mythische plaats, namelijk aan hetzelfde stadhuis waar in 1970 Sporting Lokeren tot stand kwam uit de fusie tussen Standaard en Racing Lokeren", zei organisator Jens Van Der Voorden. "Deze club bestaat bijna 50 jaar."

"Dit doet pijn", klonk het bij de aanwezige fans. "We blijven hopen, je moet wel. Lokeren is de club van mijn hart", vertelde een supporter. "Ik houd er nog geen rekening mee dat de club stopt. Al zal er wel al een grote naam op de proppen moeten komen om het schip drijvende te houden, een investeringsgroep."

In het huidige bestuur is er amper nog vertrouwen. "Het is belachelijk hoe wij als fans aan de kant gezet worden", zei nog iemand. "Er is ons al veel wijsgemaakt. Mijn liefde voor het voetbal zou stoppen na Sporting Lokeren."