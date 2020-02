Waanzin! Haaland benadert WR 60m met indrukwekkende sprint

Het gebeurde in minuut 16. Bij een hoekschop kopte de meeverdedigende Haaland de bal weg, waarna hij een waanzinnige sprint uit zijn benen perste. Het Noorse wonderkind vloog iedereen voorbij en was in een mum van tijd in de zestien van PSG. Zijn inspanning bleek weliswaar voor niets, want ploegmaat Sancho verkwanselde uiteindelijk de aanval.

Een analist van Sky Italia onderzocht na de wedstrijd de indrukwekkende sprint van Haaland. Hij kwam tot de conclusie dat de spits een afstand van 60m aflegde in een tijd van 6,64 seconden. Dat is amper 3 tienden (!) boven het WR indoor op die afstand van Christian Coleman.

Ook het Noorse record van 6,55 seconden, gelopen door Jaysuma Ndure, werd zo benaderd door Haaland. Waanzinnige cijfers voor het nog altijd maar 19-jarige fenomeen. Zien we de boomlange spits binnenkort ook op een atletiekpiste aan het werk?