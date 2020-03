Verrast Lazio in Italië met een gierige voorzitter? Filip Joos beantwoordt de vraag

"Meer ploeg"

Het klassement van de Serie A heeft veel weg van het drielandenpunt: met z'n drieën staan ze op een vierkante meter. Die 3 dat zijn Juventus (57 punten), Lazio (56) en Inter (54).



"De voorbije seizoenen had Juventus vaak al gewonnen spel. Nu niet", begint Filip Joos na twee derde van de competitie. "Enerzijds heeft dat rationele redenen, anderzijds niet."



"Juventus wil anders voetballen onder Sarri, maar slaagt daar voorlopig niet in. Ze laten punten liggen omdat ze te mooi willen spelen. Scoren is een opgave geworden in Turijn, enkel Ronaldo presteert op niveau. En Inter heeft miljoenen geïnvesteerd in zijn team, denk maar aan Lukaku."



"Voor Lazio Roma bestaat geen rationele reden, behalve dat ze meer ploeg zijn dan eender wie in Italië. Met de nummer 10 Luis Alberto als uitblinker. De Spanjaard heeft zich aangepast aan het Italiaanse voetbal en is goed voor de ene assist na de andere in de Serie A."



"En Simone Inzaghi coacht uitstekend", merkt Joos nog op. "Hij was de mindere spits van zijn broer, maar nu doet hij wel beter dan Pippo. Al staat die laatste wel riant op kop met Benevento in de Serie B." (lees voort onder Instagramposts)