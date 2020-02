Super League breidt uit: ook Eendracht Aalst vraagt licentie aan

De Eendracht Aalst Ladies spelen dit seizoen voor promotie in eerste nationale. Met succes, want de club voert al heel het seizoen de rangschikking aan. Het clubbestuur wilt hun ambities kracht bijzetten door nu werk te maken van een licentieaanvraag voor de Super League. Daarmee gaat Aalst in op de vraag van de voetbalbond, meldt de club op hun website.

"Bondscoach Ives Serneels polste ons vorig jaar reeds", zegt sportief verantwoordelijke Karel Baillius. "We hielden toen de boot af, voornamelijk omdat er een enorme kloof bestond in de subsidies voor profclubs en die voor amateurclubs. Met veel beperktere middelen zouden we niet competitief geweest zijn op het hoogste niveau. Daar komt nu verandering in. De financiële steun wordt voor alle teams in de Super League gelijkgesteld."