Rudi Diels over sprintende Haaland: "Geen appels met peren vergelijken"

De 19-jarige Erling Haaland speelt sinds zijn transfer de pannen van het dak bij Borussia Dortmund. Ook gisterenavond in de Champions League.



Tijdens de match tegen PSG scoorde Haaland niet alleen 2 keer, de Noor pakte ook uit met een indrukwekkende versnelling. Volgens Sky Italia liep Haaland 60 meter in 6"64. Het wereldrecord op die afstand is 6"34, gelopen door de Amerikaan Christian Coleman.

"Maar het is heel gevaarlijk om uitspraken te doen over de tijd van Haaland", zegt sprintcoach Rudi Diels. "Hoe hebben ze die tijd gemeten? Welke referentiepunten gebruiken ze? Is het elektronisch gemeten? Haaland is ook niet voortdurend in beeld. Liep hij in een rechte lijn?"

"Er zullen dus meetfouten zijn. Op training meten we ook soms de tijd, maar dat is helemaal anders dan tijdens de wedstrijd. We mogen geen appels met peren vergelijken."

Er zijn nog andere factoren waar we rekening mee moeten houden. "Haaland zit niet in een startblok en moet niet reageren op geluid. De chrono wordt ingeduwd wanneer Haaland al in beweging is."